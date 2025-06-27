Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Batman OSB'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınla birlikte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. - BATMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Batman OSB'de Fabrika Yangını - Son Dakika
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