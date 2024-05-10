Batman Petrol City AVM Önünde Yapılan Denetimlerde 11 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Batman Petrol City AVM Önünde Yapılan Denetimlerde 11 Araç Trafikten Men Edildi

Batman Petrol City AVM Önünde Yapılan Denetimlerde 11 Araç Trafikten Men Edildi

Batman Petrol City AVM önünde sıkça kazaların yaşandığı yaya geçidinde yapılan denetimlerde 33 araçtan 11'i trafikten men edildi. Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanan 24 araç sürücüsüne ek olarak 11 araç trafikten men edildi.

10.05.2024 12:08
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Batman Petrol City AVM önünde sıkça kazaların yaşandığı yaya geçidinde yapılan denetimlerde 33 araçtan 11'i trafikten men edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüzce ilimizde meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Demokrasi Bulvarı ve Petrol City AVM önünde bulunan ışıklı yaya geçidinde; radar ve drone destekli kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği, emniyet kemeri ihlallerine yönelik denetimlerde; 33 araç denetlenmiş, 24 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden cezai işlem uygulanmış, 11 araç trafikten men edilmiştir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batman Petrol City AVM Önünde Yapılan Denetimlerde 11 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman Petrol City AVM Önünde Yapılan Denetimlerde 11 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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