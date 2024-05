Batman Valiliği, 13 yaşındaki çocuğu sokak ortasında döven zanlıya ev hapsi cezası verildi

3.Sayfa

Batman Valiliği, 13 yaşındaki çocuğu sokak ortasında tekme tokat döverek hastanelik eden zanlıya ev hapsi cezası verildiğini açıkladı.

Merkez Gültepe Mahallesi'nde M.E. isimli büfe işletmecisi, sokak ortasında F.D.E'yi (13) tekme tokat döverek hastanelik etmişti. Batman Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta bir iş yerinin önünde darp edilen F.D.E. (13) isimli kız çocuğunun iş yeri sahibi M.E.'nin "Dükkanın önünde bekleme yapma" diyerek kendisini darp ettiğini beyan ettiği belirtilerek, "Olay sonrası F.D.E. isimli çocuğun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.E. isimli şahıs 'çocukların kendisiyle dalga geçtikleri' gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan etmiştir. M.E. isimli şahıs, Bahçelievler Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkez Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Açıklamada valilik tarafından mağdura ve ailesine psikososyal destek verildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Biriminin de olaya müdahil olduğu kaydedildi. - BATMAN