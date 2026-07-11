Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'te Etkili - Son Dakika
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Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'te Etkili

11.07.2026 09:55
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Bavi Tayfunu nedeniyle Filipinler'de 17 ölü, Tayvan ve Japonya'da binlerce uçuş iptal edildi.

Asya-Pasifik bölgesinde etkili olan Bavi Tayfunu nedeniyle Filipinler'de hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye, Tayvan ve Japonya'da ise iptal edilen uçuş sayısı bin 545'e ulaştı. Japonya'da binlerce hanede elektrik kesintisi yaşanırken, Tayvan'da en az 14 bin kişi tahliye edildi. Tayfunun pazar sabahı karaya çıkmasının beklendiği Çin'de ise 600 binden fazla kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Pasifik Okyanusu'ndan Asya-Pasifik kıyılarına doğru ilerleyen Bavi Tayfunu'nun bilançosu ağırlaştı. Filipinler'in güneyindeki Mindanao adasında tayfunun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Ölümlerin 10'u güneydeki Sarangani ilinin Malapatan kasabasındaki toprak kayması, 5'i Lanao del Sur ilindeki toprak kayması, 2'si ise Bukidnon ilinde boğulma sonucu kayda geçti. Tayfundan 500 binden fazla kişi etkilenirken, 11 binden fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tayfun Filipinler'de karaya çıkmadı.

Tayvan'da yetkilileri alarma geçiren Bavi Tayfunu nedeniyle en az 14 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 920'si dış hat, 280'i iç hat olmak üzere en az bin 200 uçuş iptal edildi. Tayfunun yol açtığı risk nedeniyle birçok tren seferinde kısıtlamaya gidildi. Tayvan yönetimi, tayfunun karaya çıkmasının beklenmediğini duyursa da yetkililer şiddetli rüzgar ve yağışlar, toprak kaymaları ile sel baskınlarına karşı tetikte olmaya çağırdı.

Japonya'da hava trafiğini felç etti

Bavi Tayfunu, Japonya'nın Okinawa eyaletinde de hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeden gerçekleştirilmesi planlanan en az 345 uçuş iptal edildi. 24 binden fazla hanede ise geçici elektrik kesintisi yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Bavi Tayfunu'nun etki alanının geniş olması ve yavaş ilerlemesi nedeniyle yol açtığı şiddetli rüzgarların uzun bir süre devam edebileceğini açıkladı. Uzmanlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri zorunlu haller dışında dışarıya çıkmamaları ve pencerelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Çin'de karaya çıkması bekleniyor

Çin medyası ise Bavi Tayfunu'nun pazar günü sabah saatlerinde Çin'in 10 milyon nüfuslu doğu kenti Wenzhou'dan karaya çıkmasının beklendiğini duyurdu. Tayfun öncesi Wenzhou'nun bulunduğu Zhejiang eyaletinde 500 binden fazla, komşu Fujian eyaletinde ise 100 binden fazla kişi tahliye edildi. - MINDANAO

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Filipinler, 3. Sayfa, Japonya, Tayvan, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bavi Tayfunu Asya-Pasifik'te Etkili - Son Dakika

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