Bayburt AFAD, Aydıntepe'de köy köy afet eğitimi verdi - Son Dakika
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Bayburt AFAD, Aydıntepe'de köy köy afet eğitimi verdi

Bayburt AFAD, Aydıntepe\'de köy köy afet eğitimi verdi
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Bayburt AFAD Müdürlüğü, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi kapsamında Aydıntepe ilçesi ve köylerinde vatandaşlara afet eğitimi düzenledi. Eğitimlerde deprem öncesi önlemler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketi ve afet sonrası ilk 72 saat için hazırlık anlatıldı.

Bayburt İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamında Aydıntepe ilçesi ve ilçeye bağlı köylerde vatandaşlara yönelik eğitim düzenledi. Eğitimde vatandaşlara afet ve acil durumlara karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Çay ocakları, kıraathaneler ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursu gibi alanlarda AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara deprem öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Eğitmenler, deprem anında hayat kurtaran 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini vatandaşlara uygulamalı olarak gösterdi.

Ailelerin afetlere karşı hazırlıklı olması anlatıldı

Eğitimlerde ailelerin afetlere karşı dirençliliğini artırmak amacıyla 'Aile Afet ve Acil Durum Planı' oluşturulması, ev içi risklerin azaltılması ve afet sonrası ilk 72 saatte hayati önem taşıyan malzemelerin hazır bulundurulması gerektiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, afet ve acil durumlara ilişkin afişler vatandaşların görebileceği alanlara asıldı.

Kur'an kursunda eğitim alan Zehra Eraslan, deprem sırasında başlarını nasıl koruyacaklarını, masa gibi sağlam eşyaların yanında güvenli pozisyon almayı, açık ve güvenli bir alana geçmeyi ve deprem sona erene kadar hareket etmeden beklemeyi öğrendiklerini söyledi. Eraslan, öğrendiklerini çocuklarına da aktaracağını ifade etti.

Yukarıkırzı köyü Muhtarı Enver Gür, AFAD eğitmenlerinin köy halkına afetler konusunda bilgi verdiğini belirterek, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Eğitime katılan Ergün Karaca, yangına müdahale, ilk yardım ve yangın tüpünün kullanımı gibi konularda bilgi edindiklerini söyledi. Deprem ve sel gibi afetlerle her zaman karşılaşılabileceğini ifade eden Karaca, afetlerle ilgili bilgilerin daha önce öğrenilmiş olsa bile düzenli olarak güncellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Bilgilendirmenin kendileri için faydalı olduğunu belirten Karaca, "Ülkemiz deprem ve sel ülkesi. Her zaman afetlerle karşı karşıyayız. Bence faydalı bir çalışma oldu" dedi.

Suludere köyü Muhtarı Ali Osman Köse de eğitim kapsamında ailelerin korunması ve güçlendirilmesine ilişkin bilgiler aldıklarını, kendilerine broşürler dağıtıldığını kaydetti. Köse, dağıtılan broşürleri çevrelerindeki vatandaşlara ulaştırarak öğrendiklerini paylaşacaklarını belirterek, "Şimdi arkadaşlarla beraber kime denk gelirsek broşürlerimizi vereceğiz ve detaylarını da elimizden geldiği kadar aktaracağız. Arkadaşlarıma tekrar çok çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028) çerçevesinde ailelerin afet ve acil durumlara karşı hazırlık ve dayanıklılığının artırılması amacıyla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bayburt AFAD, Aydıntepe'de köy köy afet eğitimi verdi - Son Dakika

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