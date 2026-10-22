Bayburt POMEM'de yangın tatbikatı yapıldı, öğrenci ve personele eğitim verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburt POMEM'de yangın tatbikatı yapıldı, öğrenci ve personele eğitim verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt POMEM\'de yangın tatbikatı yapıldı, öğrenci ve personele eğitim verildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, POMEM'de yangın tatbikatı düzenledi. Tatbikatta öğrenci ve personele tahliye ile müdahale yöntemleri anlatıldı, polis adayları uygulamalı eğitimle deneyim kazandı.

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) yangın tatbikatı gerçekleştirilerek öğrenci ve personele eğitim verildi.

Eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, tahliye süreci ve yangına müdahale yöntemleri anlatıldı. Tatbikat kapsamında kontrollü olarak oluşturulan yangına müdahale edilirken yangın söndürme tüpünün kullanımı, tazyikli su ve köpükle söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat, polis adaylarının olası yangın durumlarında müdahale sürecine ilişkin bilgi ve deneyim kazanmalarını sağladı.

Kaynak: İHA
Bayburt BelediyesiGüvenlik3. SayfaİtfaiyeBayburtEğitimGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
17:32
Oturdukları kentin yüz karaları 11 şüpheliden 5’i tutuklandı
Oturdukları kentin yüz karaları! 11 şüpheliden 5'i tutuklandı
17:08
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
17:04
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:40
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
Türk-Kanada ilişkilerinde bir ilk! Başbakan, Ankara’da resmi törenle karşılandı
16:37
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım’daki teknik ekibi de netleşti
Sergen Yalçın dört yıllık imzayı attı, A Milli Takım'daki teknik ekibi de netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 17:53:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Bayburt POMEM'de yangın tatbikatı yapıldı, öğrenci ve personele eğitim verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei