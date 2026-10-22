Bayburt POMEM\'de yangın tatbikatı yapıldı, öğrenci ve personele eğitim verildi

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) yangın tatbikatı gerçekleştirilerek öğrenci ve personele eğitim verildi.

Eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler, tahliye süreci ve yangına müdahale yöntemleri anlatıldı. Tatbikat kapsamında kontrollü olarak oluşturulan yangına müdahale edilirken yangın söndürme tüpünün kullanımı, tazyikli su ve köpükle söndürme yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat, polis adaylarının olası yangın durumlarında müdahale sürecine ilişkin bilgi ve deneyim kazanmalarını sağladı.