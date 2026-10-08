Bayburt'ta deprem senaryolu sağlık tatbikatında yaralı tahliyesi uygulandı - Son Dakika
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Bayburt'ta deprem senaryolu sağlık tatbikatında yaralı tahliyesi uygulandı

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Bayburt\'ta deprem senaryolu sağlık tatbikatında yaralı tahliyesi uygulandı
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Bayburt'ta 2026 Yerel Düzey Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında deprem senaryolu saha tatbikatı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda UMKE, AFAD ve diğer paydaşların katıldığı tatbikatta enkaz güvenliği, koordinasyon ve yaralı tahliyesi uygulandı.

Bayburt'ta 2026 Yerel Düzey Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında saha tatbikatı yapıldı. Deprem senaryosu üzerinden yürütülen tatbikatta enkaz çevresinde güvenliğin sağlanması, ekipler arası koordinasyon ve yaralıların güvenli şekilde tahliye edilmesi uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikata UMKE, AFAD, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bayburt Üniversitesi ve diğer paydaş kurumların ekipleri katıldı.

Senaryo gereği deprem sonrası enkaz çevresinde güvenlik tedbirleri alınırken, olay yerindeki ekiplerin koordinasyonu sağlandı. Enkazdan yaralıların güvenli şekilde çıkarılarak tahliye edilmesine yönelik uygulamalar yapıldı.

Tatbikatla afet ve acil durumlara hazırlık seviyesinin artırılması, müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
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