Bayburt'ta Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bayburt'ta Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

Bayburt\'ta Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme
04.06.2025 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt polisi, Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık ve sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı hayvan pazarında vatandaşların hayvan alım-satım sürecinde mağduriyet yaşamaması adına bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlar sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleri konularında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmesini engellemek, olası bir dolandırıcılık suçuna maruz kalmalarının önüne geçmek ve sahte parayı tanımalarını sağlamak amacıyla Bayburt polisi kurban pazarında vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Toplum Destekli Polislik(TDP) Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü personelleri, Şingah Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarındaki alıcı ve satıcılara yönelik sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte kurban siteleriyle ilgili bilgilendirme faaliyetinde bulundu. Hayvan alıp satarken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahseden ekipler, paranın sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemleri satıcılara anlatarak, sahte paranın özelliklerinin yer aldığı broşürleri dağıttı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı besicileri ve alıcıları sıklıkla uyaran ekipler, şüphelendikleri durumları 112'ye bildirerek, ihbarda bulunabileceklerini hatırlattılar.

"Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşların her zaman yayındayız"

TDP, KOM ve asayiş ekipleri olarak görevlerinin başında olduklarını bildiren Toplum Destekli Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Şahin, sözlü anlatımlarla, broşürlerle sahte para dolandırıcılığına karşı üreticileri bilgilendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bayburt polisi olarak halkın yanında olmaya devam ettiklerini belirten Şahin, "Üretici, bir yıl boyunca emek verip yetiştirdiği hayvanını satarken olumsuzluklarla karşılaşmasın diye buradayız. Üreticinin kazancının milli servetin bir payı olduğu bilinciyle vatandaşlarımızın her zaman yayındayız, çalışmalarımızla bunu da gösteriyoruz. Aynı zamanda internet siteleri üzerinden yapılan alışverişlerde, sahte kurban siteleri konusunda duyarlı olmalarını kendilerine öğütlüyoruz, hatırlatıyoruz. Bilgilendirme metinleriyle evlerine ve çevrelerine bunların ulaşmasını sağlıyoruz" diyerek konuştu.

"Memur beylere, polis arkadaşlara teşekkür ederiz"

Polislerin kendilerine yardımcı olduklarını, ekiplerin sıklıkla uyarılarda bulunduğunu söyleyen besici Emrullah Çalışkan, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne çalışmalarından ötürü teşekkür etti. "Memur arkadaşlar görevlerini çok güzel yaptılar" diyerek konuşan hayvan sahibi Ercan Okumuş, polisin herkesi dolandırıcılık konusunda tek tek uyardığını, dikkat edilmesi gereken hususları vatandaşlara sabırla anlattığını ifade etti. Ekipler sayesinde bilinçlendiğini söyleyen Okumuş, verilen hizmetten memnun kaldığını vurgulayarak, ekiplere teşekkürlerini iletti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Kurban Bayramı, Güvenlik, Politika, bayburt, 3-sayfa, Kurban, Tarım, Hukuk, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
15:51
Rakam tartışma yaratabilir Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
Rakam tartışma yaratabilir! Fenerbahçe resmi imza sayısını açıkladı
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:29:07. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.