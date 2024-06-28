Bayburt'ta Gelin Arabası ile Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika
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Bayburt'ta Gelin Arabası ile Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

Bayburt\'ta Gelin Arabası ile Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında gelin arabası ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada gelin ve damadın da bulunduğu yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı ve Bayburt Devlet Hastanesine sevk edildi.

28.06.2024 00:12
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Bayburt'ta gelin arabası ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında gelin ve damadında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt - Gümüşhane kara yolu üzeri Nişantaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.T.Y yönetimindeki 69 AE 700 plakalı gelin arabası ile A.Y'nin kullandığı 29 AL 245 plakalı traktör kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gelin arabası takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldılar.

Kazada yaralanan toplam 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine tedavileri yapılmak üzere kaldırıldılar. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Gelin Arabası ile Traktör Çarpıştı: 7 Yaralı - Son Dakika

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