Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

Bayburt\'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı
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Bayburt'ta yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla kente girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri ülkeye soktuğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. İdari işlemleri tamamlanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla Bayburt'a girdikleri belirlenen 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri ülkeye soktuğu, barınmalarına imkan sağladığı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları kapsamında yasa dışı yollarla kente giriş yapan düzensiz göçmenler tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda göçmenlerin ülkeye sokulması, barındırılması ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli tahkikat yapıldı.

İdari işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 düzensiz göçmen ve 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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