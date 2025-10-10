Bayburt\'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayburt'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı ve yanmaya başladı. Kazada araçta bulunan 6 kişiden 1'i yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre kaza, Yakupabdal köyü yakınlarında yaşandı. Seyir halinde bulunan 34 NVE 05 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

1 KİŞİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILAMADI

Takla atan araçta yangın çıkarmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar yanan araca hemen müdahale etti. Araçta bulunan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi sıkıştığı yerden çıkarılamadı ve yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.