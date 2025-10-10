Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bayburt\'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
10.10.2025 10:52
Bayburt'ta otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yanarak can verdi, 5 kişi kurtarıldı.

Bayburt'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı ve yanmaya başladı. Kazada araçta bulunan 6 kişiden 1'i yanarak can verdi. Edinilen bilgiye göre kaza, Yakupabdal köyü yakınlarında yaşandı. Seyir halinde bulunan 34 NVE 05 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

1 KİŞİ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARTILAMADI

Takla atan araçta yangın çıkarmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar yanan araca hemen müdahale etti. Araçta bulunan 5 kişi kurtarılırken, 1 kişi sıkıştığı yerden çıkarılamadı ve yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Otomobil, bayburt, 3-sayfa, trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bayburt'ta Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
