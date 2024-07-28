Bayburt\'ta Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

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Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt- Demirözü kara yolu Rüştü köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K., idaresindeki 69 AAJ 383 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.S. yönetimindeki 69 AR 537 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, S.Y. ve M.A.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Erzurum'a diğer 4 yaralı Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BAYBURT