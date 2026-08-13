Bayburt Valisi Eldivan, GAMER Güvenlik Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Bayburt Valisi Eldivan, GAMER Güvenlik Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Eldivan, GAMER Güvenlik Toplantısına Katıldı
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanlığı GAMER'de düzenlenen güvenlik toplantısına video konferansla katıldı. Toplantıda 'Terörsüz Türkiye' süreci, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmeler ve provokasyonlara karşı tedbirler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' kanununun tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen güvenlik toplantısına video konferans sistemi üzerindenkatıldı. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldı. Bayburt Valiliğinde gerçekleştirilen video konferans bağlantısına Vali Mustafa Eldivan'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erkol da katıldı.

81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarının yer aldığı toplantıda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, güvenlik tedbirlerinin koordinasyonu ve sahadaki gelişmelerin anlık olarak değerlendirilmesi konuları görüşüldü. 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' başlığıyla düzenlenen toplantıda, TBMM'de kabul edilen yeni yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizin hukuki çerçevesini oluşturan 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun', TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada geniş bir uzlaşıyla kanunlaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzun yıllardır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini vurgulayan Çiftçi, sürecin merkezinde şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin huzuru ve devletin bekasının bulunduğunu belirtti. Çiftçi, "Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacaktır. Artık enerjimizi teröre harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca güvenlik birimlerinin sahadaki koordinasyonu, olası provokasyonlara karşı alınacak önlemler ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bayburt Valisi Eldivan, GAMER Güvenlik Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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