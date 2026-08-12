Baykan'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Siirt'in Baykan ilçesinde takla atan hafif ticari araçta sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Baykan istikametinden Dokuzçavuş Derabe köyü yönüne seyir halinde olan 25 EA 3791 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Hikmet Zengin'in kontrolünden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada sürücü Hikmet Zengin yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zengin, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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