Bayraklı'da Trafik Kazası: Yaralanan Yok - Son Dakika
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Bayraklı'da Trafik Kazası: Yaralanan Yok

Bayraklı\'da Trafik Kazası: Yaralanan Yok
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Batman'ın Bayraklı köyünde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaçla çarpınca savruldu.

Batman merkeze bağlı Bayraklı köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpmasının ardından boş araziye savrulduğu trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan ağaca çarpan araç, çarpmanın etkisiyle savrularak boş araziye çıktı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Batman, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayraklı'da Trafik Kazası: Yaralanan Yok - Son Dakika

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