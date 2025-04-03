Bayram Dönüşü Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Bayram Dönüşü Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de bayram dönüşü meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı, trafiğe kapanma yaşandı.

03.04.2025 21:13
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Yaralı sürücü özel eşyası için ambulanstan indi

Bayram dönüşü zincirleme kaza: 6 yaralı

DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili dönüşü 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücülerden birinin, özel eşyaları için ambulanstan inerek aracının başına koşması dikkat çekti.

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova rampalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bayram dönüş yoğunluğu yaşanan İstanbul istikametinde ani fren zincirleme kazayı beraberinde getirdi. 5 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken, kaza sonrası İstanbul istikametinin 2 şeridi trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Mücahit S., Hatice Kübra S., Hülya K., Süheyla E., Ayşe K. ve Necati K., ambulanslarla Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralı sürücü özel eşyası için ambulanstan indi

Öte yandan kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü olduğu öğrenilen Necati K., ambulansta tedavi edildiği esnada özel eşyalarını almak için yaralı halde ambulanstan indi. Yaralı olarak aracının başına gelen sürücünün, bagajdaki eşyalarını yanına alarak tekrar ambulansa binmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram Dönüşü Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram Dönüşü Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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