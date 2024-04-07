Bayram için yola çıkan tatilcilerin otoyoldaki akıcı yoğunluğu sürüyor
BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin akıcı yoğunluğu sürüyor.
Bayram tatili nedeniyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. İki gündür yoğun trafik akışının sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde bu sabahta tatilcilerin akıcı yoğunluğu sürdü. Bayram Tatili nedeniyle sürücülerin yola çıkacağı güzergahlarda polis, jandarma ve karayolları ekipleri gerekli tedbirlerini aldı.
Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu geçişinde, Yeniçağa rampaları ve Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu'nda zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Otoyolda meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle de trafik akışı bazen durma noktasına kadar geliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bayram tatili için yola çıkan tatilcilerin otoyoldaki akıcı yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde Ankara istikametinde bayram tatili için memleketlerine gitmek isteyen tatilcilerin akıcı yoğunluğu sürüyor. Ulaşımın rahat sağlandığı Bolu geçişinde, Yeniçağa rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana geliyor.
Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda 2 otobüs kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Diğer yangın ise TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmazken otobüsler kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma sonucunda polis ve gümrük muhafaza ekipleri tarafından 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Çekmeköy'de çöp kamyonu yokuş yukarı kalkış yaparken zorlanınca geri kayarak park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç, sokaktaki doğalgaz kutusu ve elektrik direği ile park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Olay sonucunda polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir otomobile kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçim sonucunu protesto eden şahıslara polis müdahale etti. Protestocu 14 kişi gözaltına alınırken Bitlis Valiliği'nden açıklama geldi.
Sizin düşünceleriniz neler ?