Bayram tatilinin ilk dört gününde 26 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Bayram tatilinin ilk dört gününde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi hayatını kaybetti
ANKARA - Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen toplam 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 870 kişi yaralandı.
Kazalarla ilgili güncel verileri sosyal medya hesabından açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde; 615 trafik kazası meydana geldi. 431 bin 871 araç denetlendi. 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde toplam; 2 bin 453 trafik kazası meydana geldi. 26 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 3 bin 870 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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