Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika
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Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

Samsun'dan Trabzon'a bayram ziyaretine giden bir ailenin içinde bulunduğu araç, Samsun'da su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

17.06.2024 11:23
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Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı

SAMSUN - Düzce'den Trabzon'a bayram ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu araç Samsun'da su kanalına derilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Zor idaresindeki 34 ZK6406 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada, araç sürücüsü Yusuf Zor ile Süheyla Zor (58), Vami Zor (69), Derya Zor (40), Gülbahar Akdoğan (39), 14 aylık Sare Leyla Akdoğan, Ceylin Ekiz ve Ecrin Ekiz yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel 2 ayrı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ecrin Ekiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazada yaralanların araç sürücüsünün, anne ve babası ile kardeşleri ve yeğenleri olduğu, Düzce'den Trabzon'da bulunan diğer kardeşlerine bayram ziyaretine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayram ziyaretine giden aile kaza yaptı: 1'i ağır 8 yaralı - Son Dakika

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