Bayrama bıçaklı tartışma ile girdiler: 2 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada, bir çocuğun bıçakla tehditte bulunduğu iddiası üzerine polis ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler, biri kadın iki kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Cami Mahallesi Şehit Ahmet Aydın Caddesi üzerindeki bir ikamette, yabancı uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında evde bulunan bir çocuk eline bıçak alarak çevredekilere tehditte bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi. Bu sırada çevredeki esnaf ve vatandaşlar da araya girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Bıçakla tehditte bulunduğu ileri sürülen çocuğun, olayın ardından evine girerek saklandığı belirtildi. Adrese ulaşan ekiplerce, tartışmanın yaşandığı evde bulunan biri kadın olmak üzere iki kişi gözaltına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.