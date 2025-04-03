Bayramda 47 Trafik Kazası Ölümü - Son Dakika
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Bayramda 47 Trafik Kazası Ölümü

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Bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 kişi hayatını kaybetti, 5,743 kişi yaralandı.

03.04.2025 12:00
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Bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde ( Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, cumartesi günü başlayan Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 13 vatandaşımız hayatını kaybetti, 959 vatandaşımız ise yaralandı. 13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize hüzün karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde 47 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef 47 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı" diye konuştu.

Bayram tatilinin 5. günü 535 bin 44 araç denetlendi

Yerlikaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce; 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı."

Kaynak: İHA

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