Bayramda 766 Kaza ve 5 Can Kaybı - Son Dakika
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Bayramda 766 Kaza ve 5 Can Kaybı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 766 trafik kazası ve 5 ölü bildirildi.

30.03.2025 12:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yurt genelinde meydana gelen 766 trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 219 vatandaşın yaralandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayram tatili dün başladı. Bayram tatilinin 1. günü (cumartesi) 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 219 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekiplerimizce; 508 bin 962 araç denetlendi. 29 bin 622 araca hız ve radar işlemi, 46 bin 282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Bayramda 766 Kaza ve 5 Can Kaybı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bayramda 766 Kaza ve 5 Can Kaybı - Son Dakika

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