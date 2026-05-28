Sosyal medyadaki vasiyetinin ardından kalp krizi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan adam, bayramın birinci günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımın ardından sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Demirezer'in ani vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Edinilen bilgilere göre Demirezer, bayramın birinci günü akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından sabah saatlerinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Demirezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Demirezer'in vefatından saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Paylaşımda, "Vasiyetimdir, eğer bir gün sabah siz uyanır ben uyanmazsam, hayattayken beni üzen, bir damla gözyaşıma sebep olan hiç kimse cenazeme gelmesin" ifadelerini kullandığı görüldü. - OSMANİYE