Bayramiç'te bahçesinde 28 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bayramiç'te bahçesinde 28 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbar edilen şüphelinin evinde kurutulmuş kenevir yaprakları, bahçede 28, farklı bir bölgede 22 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli jandarma ekiplerince tutuklandı.

Menderes Mahallesi Bahçelerarası mevkisinde yaşayan T.K'nın evinin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirsiğine yönelik ihbar üzerine Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. T.K.'nın ikametinde yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış çok sayıda kenevir yaprağı, bahçedesine ise 28 kök Hint keneviri, farklı bir bölgede ise 22 kök Hint keneviri ele geçirildi. T.K. jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
UyuşturucuÇanakkaleBayramiç3. SayfaKenevirGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayramiç'te bahçesinde 28 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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