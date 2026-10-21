Bayrampaşa'da alacak verecek kavgasında kasap bıçaklanarak öldü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki esnaf arasında çıkan kavga cinayetle sona erdi. Bıçaklanan şahıs hayatını kaybederken, şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Fikret Korkmaz ile Recep P. sokakta tartışmaya başladı. İki esnaf arasındaki kavgada kan aktı. Kavgada Recep P., kasaplık yapan Fikret Korkmaz'ı bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Fikret Korkmaz hayatını kaybederken, Recep P. ise gözaltına alındı.

Yaşanan olayı gördüğünü söyleyen Mustafa Koç, "Ölen adam kasaplık yapıyordu. Şu duvarın dibinde tartıştılar. Benim arkadaş vardı, onları ayırmaya çalıştı. Baktı ki bıçak olayı var, o da oradan çekildi. Muhtemelen aralarında alacak verecek davası vardı" dedi.