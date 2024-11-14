Bayrampaşa'da Çatı Yangını

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İstanbul Bayrampaşa'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Siteler Caddesi'nde bulunan iki katlı bir iş yerinin çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL