Bayrampaşa'da Çocuk Kazası: Araç Ağaca Çarptı
Bayrampaşa'da Çocuk Kazası: Araç Ağaca Çarptı

Bayrampaşa\'da Çocuk Kazası: Araç Ağaca Çarptı
18.09.2025 11:43
İstanbul Bayrampaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, bir çocuğa çarptı; çocuk hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bakkaldan koşarak çıkan küçük çocuğa çarptı. Manevra yapan otomobil kaldırıma çıkan otomobil daha sonra ağaca çarparak durabildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bakkaldan koşarak çıkan küçük çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Kaldırıma çıkan otomobil daha sonra ağaca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada koşarak yola atlayan çocuk otomobile çarparak yola düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koştu. Olayın etkisiyle şoka giren çocuk sakinleştirilmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı gören Hıdır Dinçel, "Dün kardeşimin yanında oturuyordum. Onun yanına gelmiştim. Birdenbire çocuk bakkaldan ekmek almaya çıktı. Ekmek alırken karşıya geçecekti. Birdenbire koşarak hızlandı. Uyardım ama o koşma diye yavaş diye yetişemedim tabii ki. Birdenbire karşıya hızlı bir şekilde gitti. Şoförün hızlı bir refleksiyle duvar bariyerlere çarptı. Ağaca çarptı durdu. Çocuk yere düştüğü için hemen kaldırdık onu. Müdahale ettik. Ama kesinlikle Kamil Caddesi'nde Bayrampaşa Kamil Caddesi'nde kasis istiyoruz. Çünkü arabalar buradan durmadan hızlı bir şekilde geçiyor. Hiç dikkat etmeden geçen haftalarda hemen hemen her ay iki üç tane burada kaza oluyor. Mahalle aralarından okul çıkışları dolayı çocuklara ne bileyim insanlara arabalar çarpıyor. Onun harici sanki otobanmış gibi hiç durmuyorlar. Hızlı bir şekilde geçiyorlar. Yetkililerden buraya kasis uygulamalarını istiyoruz.

Kaza anı kamerada

Cadde üzerinde yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bakkaldan çıkan çocuk koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada aracın çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Çocuk Kazası: Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika

14:34
14:10
14:09
13:28
13:22
13:11
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Çocuk Kazası: Araç Ağaca Çarptı - Son Dakika
