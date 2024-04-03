Bayrampaşa\'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Sanığı Hakim Karşısına Çıktı

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Bayrampaşa'da 15 yıllık eşi Meryem Çap'ı tartışma sırasında silahla vurarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Ben bir cinayet işlemedim. Bana cinayet işlettiler" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Bayrampaşa'da 22 Ağustos 2023'de 15 yıldır evli olduğu eşi Meryem Çap'ı (35) tartışma sırasında evde bulundurduğu silahla vurarak öldüren sanık Şeyhmus Çap'ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şeyhmus Çap ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan ve babası Ağcabal Arslan da 'müşteki' sıfatıyla katıldı.

"Bana cinayet işlettiler"

Duruşmada savunma yapan sanık Şeyhmus Çap, "Eşimle kaçarak evlendik. 2012 yılında çocuğumuz oldu. Eşimin huyları değişti aramızda huzursuzluk yaşamaya başladık. 2022 yılı başında beni sıklıkla Bayrampaşa Emniyetine ortada bir şey yokken şikayetlerde bulunuyordu. Polis memuruna olmayan şeyler üzerinden şikayet edip sonra kendiliğinden geri çekiyordu. O gün aramızda bir sorun yoktu. Çocuğum uyuyordu. Akşam tartışmaya başladık bir anda. Öfke patlaması yaşadım. Eşimi çok seviyordum. Kavga çıkmasın diye sürekli özür diliyordum. Özür dilemekten yoruldum. Olay akşamı oğlum yatmaya gitmişti. Bana küfür etmeye başladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben bir cinayet işlemedim. Bana cinayet işlettiler. Beni suça ortak ettiler" dedi.

"Tartıştı diye bir insan eşini öldürür mü?"

Müşteki Ağcabal Arslan ise ifadesinde, "Katilin söylediklerinin hepsi yalan. Madem çok iyi bir insan, tartıştı diye bir insan eşini öldürür mü? 11 yaşındaki çocuğu yetim bırakır mı? Öz çocuğunun dilini yakıyor. Kalkmış masum olduğunu söylüyor. Neyin masumluğu? Kızım ayrılmak istedi, avukat tuttu. Kızımı tehdit etti. Kızımı satırla kovaladı, kızımı eve getirdim, 1 buçuk sene bizde kaldı. Annesi, babası akrabaları aradı, 'gelinimizi bize verin, bizde boşanma olmaz' diye. Kızım boşanmak istediğinde babası amcası bizi tehdit etti. Tehdit ettikleri için kızım geri dönmek zorunda kaldı. Kızıma bir kez gün yüzü göstermemiştir. Torunumdan öğreniyordum tartıştıklarını. Son zamanlarda o da söylemiyordu. Meğer torunumu tehdit ediyormuş. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Annem, babamın tehditlerinden dolayı şikayetini geri almışt"

Meryem Çap'ın oğlu tanık olarak dinlendi. İfadesinde ise babasının silahla annesine zarar vereceğini düşündüğünü belirterek, "Annemle babam beni uyuyor sanıyordu. Babamın anneme silahla zarar vereceğini düşündüm. Bir süre sonra silah sesini duydum. Babamın anneme karşı sözel ve fiziksel şiddetlerine şahit oldum. Babamın anneme tekme attığını gördüm. Annem, babamın tehditlerinden dolayı şikayetini geri almıştı. Babamın ailesi anneme şiddet uyguluyordu. Babam en ufak şeyden tartışma çıkarırdı" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Çap'ın tutukluluk halinin devamına ve eksiklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Meryem Çap ile Şeyhmus Çap'ın 15 yıldır evli oldukları, bu evliliklerinden 1 tane çocuklarının bulunduğu, taraflar arasında yakın zamana kadar devam eden bazı anlaşmazlıkların bulunduğu ve en son itibariyle olay günü tarafların ikametlerinde bulundukları esnada aralarında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede, tartışmanın büyümesiyle birlikte şüphelinin evde bulunduğu tespit edilen silahla Meryem Çap'a en az 5 el ateş ederek ölümüne sebep olduğu, şüphelinin maktule ve müşterek çocuklarına evlilik içerisinde şiddet uyguladığı, öncesinde uzaklaştırma kararlarının bulunduğu da belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Şeyhmus Çap'ın 'eşe karşı kasten öldürme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL