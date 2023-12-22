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Bayrampaşa'da kafede huzur denetiminde arbede - Son Dakika
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Bayrampaşa'da kafede huzur denetiminde arbede

Bayrampaşa'da huzur denetimi için bir kafeye giren polis ve bekçilerle, kimlik istenince tepki gösteren şahıs arasında arbede çıktı. Kafede çalışanlarının saldırdığı 2 polis ile 1 bekçi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Bayrampaşa\'da kafede huzur denetiminde arbede
22.12.2023 - 17:49,  Güncelleme: 17:51
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Bayrampaşa'da kafede huzur denetiminde arbede kamerada

-Bayrampaşa'da kafede huzur denetiminde arbede: 2 polis ile 1 bekçi yaralandı, 5 gözaltı

Denetimde kimlik istenen kişi polise ve bekçilere tepki gösterince kafede arbede çıktı, kafedekiler polise saldırdı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da huzur denetimi için bir kafeye giren polis ve bekçilerle, kimlik istenince tepki gösteren şahıs arasında arbede çıktı. Kafede çalışanlarının saldırdığı 2 polis ile 1 bekçi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, salı akşamı 22.40'ta Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre İstanbul genelinde yapılan huzur denetimi kapsamında polis ve bekçiler bir kafeye girdi. Polislerden biri kafede oturan T.G.'den kimlik istedi.

Polis memuru ve çalışan arasında tartışma yaşandı

Bir süre cüzdanından kimlik çıkarmakla uğraşan T.G. iddiaya göre polise tepki göstererek, küfür etti. Polis memuruyle kendisine küfür eden T.G. arasında arbede çıktı. Diğer polisler de olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada koşarak merdivenlerden inen bir çalışan, bekçilerden birine tekme attı. Olaylar bir anda büyüdü. Arbede kavgaya dönüştü. Polis biber gazı ile kafe çalışanlarına müdahale etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde kimlik istenen şahsın el kol hareketleri yaptığı olayın büyüdüğü kafede bulunanların güvenlik güçlerine saldırdığı görülüyor.

Olaylarda 2 polis memuru ile 1 bekçi yaralandı

Olayın ardından T.G. ile birlikte kafede bulunan E.G.görevli memura mukavemet suçundan gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da kafede huzur denetiminde arbede - Son Dakika


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