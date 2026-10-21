Bayrampaşa'da kasabı bıçaklayarak öldüren şahıs hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da kasabı bıçaklayarak öldüren şahıs hakimliğe sevk edildi

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Bayrampaşa'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşine toptan tavuk satan kasabı sokakta bıçaklayarak öldürdü. Kasabı daha önce 'Eşime mal vermeyeceksin' diye tehdit ettiği belirlenen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede yakalanarak tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin restoranına toptan et ve tavuk satan kasabı sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin kasabı daha önce de "Eşime mal vermeyeceksin" diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Turna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülnur P.'nin (51) boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır ayrı yaşadığı eşi Reşat P. (66), Gaziosmanpaşa'da tavuk döner salonu işleten eşine toptan tavuk satan kasap Fikret Korkmaz'ın (63) daha önce yanına giderek, "Benim hanımıma mal vermeyeceksin, ürün satmayacaksın" diyerek tehdit etti. Dün öğle saatlerinde ise kasap Fikret Korkmaz'ı takip eden Reşat P, Turna Sokak'ta Korkmaz'ın önünü kesti. İkili arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Yanındaki bıçağı çıkararak Fikret Korkmaz'ı sağ bacak, kasık, sırt ve karın bölgelerinden defalarca bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçarken, Korkmaz kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Korkmaz, bilinci kapalı halde ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.

Tedavi için gittiği hastanede polis yakaladı

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameralardan şüphelinin Reşat P. olduğunu tespit eden polis, arbede esnasında zanlının da yaralandığını belirledi. Çevre hastaneleri kontrol eden ekipler, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Reşat P., boşanma aşamasındaki eşine toptan tavuk sattığı için Fikret Korkmaz ile önceden husumetli olduklarını, sokakta karşılaşınca çıkan arbede sonucu olayın gerçekleştiğini söyledi. Şüpheli, olayda kullandığı suç aleti bıçağı ise kaçarken nereye attığını hatırlamadığını iddia etti. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde yaptığı aramalarda cinayet bıçağı henüz bulunamadı. Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Reşat P., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından zanlı, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Kaynak: İHA
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