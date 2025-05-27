Bayrampaşa'da Üstgeçit Korkulukları Akın Trafiğe Rağmen Kaynak Edildi

Bayrampaşa'da tepki çeken işlem kamerada: Üstgeçit korkulukları, akan trafiğe rağmen kaynak edildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan Maltepe Metro istasyonundaki üst geçit korkuluklarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından akan trafiğe rağmen kaynak edildiği anlar kameraya yansıdı.

Bayrampaşa'daki Maltepe Metro istasyonunda bulunan üst geçit geçtiğimiz yıl İBB tarafından tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmıştı. O-3 Otoyolu Bayrampaşa ve Eyüpsultan ilçelerinin sınırındaki Maltepe Metro istasyonunun üst geçit köprüsünde akan trafiğe aldırış edilmeden kaynak işlemi yapıldı. Kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, trafikte seyir halinde olan araçlara isabet etti. Çevredeki vatandaşlar hiçbir önlem alınmadan yapılan kaynak işlemine tepki gösterdi. Üstgeçit korkuluklarının kaynak edildiği anlar ise, kameralara yansıdı.