BBP Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep\'teki kazada hayatını kaybetti

Aydın siyasetinde uzun yıllar aktif olarak görev yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllar aktif olarak görev yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yeter'in ani ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere BBP teşkilatı ile sevenlerini yasa boğdu. Yeter'in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak ailesine, yakınlarına ve BBP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.