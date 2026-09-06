BBP Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBP Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybetti

BBP Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep\'teki kazada hayatını kaybetti
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yeter'in ani ölümü ailesi, yakınları ve BBP teşkilatını yasa boğarken, sevenleri sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.

Aydın siyasetinde uzun yıllar aktif olarak görev yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllar aktif olarak görev yapan Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yeter'in ani ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere BBP teşkilatı ile sevenlerini yasa boğdu. Yeter'in hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayımlayarak ailesine, yakınlarına ve BBP camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mehmet Yeter, Gaziantep, 3. Sayfa, Trafik, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BBP Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Aydın eski İl Başkanı Mehmet Yeter, Gaziantep'teki kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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