Bebek İhmaline Tehdit: 5 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu ilçesinde gereksiz yere özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit eden "yenidoğan" çetesi üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınmış ve gözaltı işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i adliyeye sevk edilmişti. Büyükçekmece Adliyesine getirilen 8 şüpheliden 5'i, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada ifadeleri alınan Avukat Aylin A. ile savcıyı makamında tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkan Mustafa Kemal Z., Bilal Ç., Yavuz Ç. ve Muhammed Emin O. tutuklandı. Şüphelilerden İ.K., T.A. ve Avukat M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL