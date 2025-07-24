Belediye başkanı alevlerin ortasında kaldı - Son Dakika
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Belediye başkanı alevlerin ortasında kaldı

Belediye başkanı alevlerin ortasında kaldı
24.07.2025 19:05  Güncelleme: 19:09
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangının ortasında ekibiyle birlikte kalan Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, yaşadığı o anları anlattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangının ortasında ekibiyle birlikte kalan Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, yaşadığı o anları anlattı.

20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçradı. Bölgede yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştı ancak alevler dün yeniden büyüdü. Bölgede ekiplerin yoğun müdahaleleri sürerken, yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kayda alınan bir görüntüde, Pamukova Belediyesi'ne bağlı personellerinin, alevlerin ve yoğun dumanın arasında kaldığı anlar yer aldı. Görüntülerde alevlerin yola kadar indiği ve dumandan görüş mesafesinin neredeyse sıfıra düştüğü görülürken, araçtaki bir kişinin "Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık. Allah'ım sen yardım et, sen büyüksün" şeklindeki paniği kayda yansıyor. Bahçede çekilen bir başka görüntüde de, vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin mücadelesi görülüyor. Bir kişinin "Çık oradan, çıkın" diye bağırması duyulurken, alevlerin bahçeye ulaştığı ve insanların can havliyle kaçıştığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde ayrıca bir kadının babasına ulaşmaya çalıştığı da görülüyor. Bir diğer görüntüde ise yangına müdahale eden ekiplerin, alevlerle verdikleri zorlu mücadele yer alıyor.

Ekibiyle birlikte alevlerin arasında kalan belediye başkanı o anları anlattı

Sakarya-Bilecik sınırında çıkan yangında alevlerin arasında kalan Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, yaşananları anlattı. Başkan Akın, alevlerin arasında kaldığı anda gözüne kül girdiğini, bazı ekip arkadaşlarının da kollarından yaralandığını aktardı. Başkan Akın, itfaiye, Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, polis, jandarma, STK'lar, il ve ilçe belediye ekiplerinin yanı sıra mahalle halkının da büyük bir özveriyle yangına mücadele ettiklerini söyledi.

"Yangın kısa süre içerisinde yanımıza kadar geldi"

Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın, "Beklemediğimiz bir andı, hep izliyoruz bazen diyoruz ki; 'arazözler fazla yaklaşmıyor' fakat 500-600 metre uzaklıktaki yangın emin olun 1-2 dakika içerisinde yanımıza kadar geldi. Orada bizim belediye personeli arkadaşlarımız vardı, hızlı bir şekilde oradan onları tahliye ettik. Arkadaşlara da en baştan zaten söylemiştik, birbirinizden ayrılın ve gruplar halinde hareket edin diye. Fakat yine de oradaki arkadaşlarımızdan biri olay yerinden hızla traktör ile ayrılmış. Onu bulana kadar çok üzüldük. Allah bu tür felaketlerden ülkemizi korusun. Şehitlerimize, Rabbim rahmeti ile muamele eylesin. Fakat şunu samimiyet ile söylüyorum, bilhassa çiftçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bir dakika, bir an bile bizi yalnız bırakmadılar. İtfaiye, komşu belediyelerimize, orman işletmemiz ve bununla birlikte tüm kurum ile kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Devlet tüm imkanları ile burada, kimse bundan endişe etmesin" dedi.

"Alevlerin ortasında kaldığımızda kollarımız zarar gördü"

Alevlerin arasında kalan belediye başkanı Akın, "Alevlerin ortasında kaldığımız esnada kollarımız zarar gördü, benim gözüme de bir kül parçası kaçtı onu da çıkaramadık daha sonrasında hastaneye gittim orada ekipler müdahale ettiler sağ olsunlar. Gerçekten orada o alevlere karşı koymak mümkün değil. Bunu canlı olarak orada yaşadım. Ekibimizi oradan çıkarmakta endişe yaşadık. Ama emin olun alevlerin yola inmesi çok hızlı şekilde oldu. Bölgede nemin az olması, rüzgarın fazla olması ve ısının çok yüksek olması yangının tetiklenmesine sebep oluyor. Fakat ekiplerimiz gerçekten hızlı şekilde müdahale etmeye çalışıyor. Tüm ekiplerimiz ile birlikte millette burada. Sağ olsun herkes elinden geleni yapıyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belediye başkanı alevlerin ortasında kaldı - Son Dakika

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