Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ilk hafta tamamlandı

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada ilk hafta tamamlandı.

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü tarafından aralarında tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanık 27 Ocak Salı günü ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde görülen duruşmanın ilk haftasında milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri de izleyici olarak hazır bulundu. 200 sanıklı davanın ilk gününde kimlik tespitleri yapılarak sanıklara iddianamedeki suçlamalar anlatıldı.

Duruşma salonunda seyirci kısmında da yoğunluk yaşanırken, salonun güvenliği jandarma tarafından sağlandı. Duruşmayı takip etmek isteyen basın mensuplarına duruşma salonu kampüsünde 2 basın odası tahsis edildi. Salon içerisinde ve basın odasında ses ve görüntü kaydı almanın yasak olduğu sık sık hatırlatıldı. Salon içerisinde ses ve görüntü kaydı aldığı belirlenen şahıslar hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Şahısların kimliklerinin tespiti için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne talimat verildi. 200 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların savunmalarının ardından ilk hafta tamamlandı. - İSTANBUL