Belediye Başkanlarından Taraftarlara Sağduyu Çağrısı - Son Dakika
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Belediye Başkanlarından Taraftarlara Sağduyu Çağrısı

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Eskipazar ve Yortan belediye başkanları, amatör lig maçında yaşanan olumsuz olaylar sonrası taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu. Olaylar sonrası başkanlar, sporun amacının barış ve kardeşlik olduğunu vurguladı.

19.02.2025 14:27  Güncelleme: 14:34
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Belediye başkanlarından taraftarlara sağduyu çağrısı

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, "Kırılan koltuklar, dağıtılan tribün bize yakışmadı"

Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, "Futbolun amacı barış ve kardeşlik"

KARABÜK - Karabük'te oynanan amatör lig maçının ardından taraftarlar arasında yaşanan olaylar nedeniyle Eskipazar ve Yortan belediye başkanları sağduyu çağrısında bulundu.

Hafta sonunda Amatör Lig'de Yortanspor ile Eskipazar Belediyespor karşı karşıya gelmiş ve beraberlikle tamamlanan maç sonunda kötü tezahüratlara sinirlenen deplasman tribünündeki bazı taraftarlar, koltukları kırarak sahaya fırlatırken, jandarma ekiplerinin araya girmesiyle olay sona ermişti.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva ile Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki hafta içinde bir araya gelerek taraftarlara sağduyu çağrısında bulundu.

Başkan Cıva, yaşananların kendilerine yakışmadığını belirterek sorumluluğu üstlendi.

"Kırılan koltuklar, dağıtılan tribün bize yakışmadı"

"Yortanspor bizim kardeş kulübümüz, aramızda her zaman bir kardeşlik havası vardı," diyen Cıva, maçta taraftarların aşırı desteklemesi nedeniyle istenmeyen olayların meydana geldiğini belirtti. Cıva, kırılan koltuklar ve dağılan tribünlerin Eskipazar'a yakışmadığını belirterek, "Bu sorumluluğu alıyorum. Yortan halkından, Yılmaz Başkanımızdan ve Yortan yöneticilerinden özür diliyorum," dedi.

"Kırılan tribünler tamir dilecek"

Cıva, maç sonrasında olayları engellemek için çok çaba sarf ettiklerini ancak taraftarları sakinleştirmekte başarılı olamadıklarını ifade ederek, kırılan ve dökülen tribünlerin tamir edileceğini ve zararın karşılanacağını duyurdu.

"Futbolun amacı barış ve kardeşlik"

Yortan Belde Başkanı Yılmaz Tiryaki de, maç sonrasındaki olaylardan dolayı üzüntüsünü dile getirerek, sporun amacının kardeşlik ve barış olduğunu vurguladı. Tiryaki, "Bizim aramızdaki ilişkiler hiç bir zaman kardeşlik bağını aşmamıştır. Olayları, Eskipazar halkına ve oradaki yetkililere mal etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Tiryaki, sporun topluma yayılmasının ve genç nüfusun bu ruhtan faydalanmasının önemini belirtti. Ayrıca, bu tür olumsuzlukları telafi etmek için adım atacaklarını söyleyen Tiryaki, "İlk defa belediye başkanımız, kulüp başkanımız, önümüzdeki hafta içerisinde Yortansporumuzun yaptığı idmanı beraberce izleyeceğiz. Orada futbolcularla ve taraftarla bir kaynaşma içerisinde olacağız. Sonrasında Yortan ekibi heyet olarak Eskipazar'a gidecek. Bu nahoş görüntüyü silmek, bertaraf etmek için bizler elimizden gelen gayreti sarf vereceğiz. Önemli olan futbolda barışın, huzurun tesis edilmesi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eskipazar, Politika, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

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