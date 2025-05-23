Belediye Personeli Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Cinayeti işleyen belediye personeli çıktı, yakalanarak tutuklandı

Seyhan Belediyesi'nde görevli temizlik personeli olduğu öğrenilen cinayet şüphelisi yakalanıp tutuklanırken, savunması "Küfür ediyordu" oldu

ADANA - Adana'da Seyhan Belediyesinde temizlik personelinin çay ocağı işleten bir esnafı bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetten sonra yakalanan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık (60), Seyhan Belediyesinin temizlik görevlisi T.H. ile temizlik konusunda tartıştı. Tartışma sırasında T.H. çay ocağına girerek Gözaçık'ı kolundan, sırtından ve karnından bıçakladı. Ağır yaralanan esnaf kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Gözaçık, yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı. Saklandığını adresi belirlenen T.H. yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından önceki gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

T.H.'nin ifadesinde "Küfür ediyordu. Bana bıçak çekti. Elinden alıp vurdum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

(CNK-HİV-SO-Y)