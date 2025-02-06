Belediyede "şaka" diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler - Son Dakika
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Belediyede "şaka" diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler

Belediyede "şaka" diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde 3'ü müdür 5 personel, sosyal medyada popüler olan "kolonya yakma" akımını engelli personel üzerinde denedi. "Şaka" adı altında üzerine kolonya dökülüp ateşe verilen personelin yüzünde yanıklar oluştu. Başlatılan soruşturma kapsamında 1'i müdür 2 personel gözaltına alındı.

06.02.2025 12:45
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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel 31 Ocak'ta, belediyenin engelli kadrosunda çalışan personele akılalmaz bir "şaka" yaptı. İddiaya göre; 5 çalışan TikTok'ta popüler olan "kolonya yakma" akımını zihinsel engelli personel Murat Sakarya üzerinde denedi.

ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

5 personel, ilçede "Efe" lakabıyla tanınan Sakarya'nın üzerine kolonya döküp ateşe verdi. Şaka adı altında ateşe verilen Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 PERSONEL GÖZALTINA ALINDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek." dedi.

"İNSANLIK DIŞI OLAY, VİCDANLARI DERİNDEN YARALADI"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Seferihisar, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belediyede 'şaka' diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bülent bayhan:
    BÖYLESİ SIĞIRLARI Bİ DE MÜDÜR YAPMIŞLAR VAY BELEDİYENİN HALİNE 109 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    Allah akıl fikir versin 87 0 Yanıtla
  • Atilla levent:
    iş güc olmayinca hizmet olmayinca birbirlerini dürter insan .. 82 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BELEDİYEYİ EĞLENCE KULÜBÜNE ÇEVİRMİŞLER KESİNLİKLE SORUŞTURMA VE KAYYUM İSTİYORUZ 68 3 Yanıtla
  • poyraz can:
    o.,evlatları 55 1 Yanıtla
  • Bülent bayhan:
    BÖYLE SIĞIRLARI Bİ DE MÜDÜR YAPMİŞLAR VAY BELEDİYE NİN HALİNE 48 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    islerine son verildi cumlesi var mi yok mu ben ona bakarim hemen.. tabi belediye demek x y z partisinin istihdam kapisi demek iken i birimden alindi bu birime yeniden verildi olmadan drekt git evinde kolonya yakmaca oyna denmeli. 38 0 Yanıtla
  • Nebahat Cirmik:
    siz aklınızı mi yitirdiniz hayırdır siz kimsiniz de böyle 1 cüret te bulunduğunuz ne hakla vücudunda yaraları tanık izler nasıl geçecek söyle yin biz de öğrenelim insanlığın yukarısı mahluk lar 25 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Göz altı yeterli olmaz. Memuriyetlerine son vereceksin görecekler o zaman. Dışarda bir sürü insan memur olmak için sıra bekliyor 21 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    AKP ilçe başkanına katılıyorum. En kısa zamanda sorumlular belediye görevinden gönderilmeli ve suç teşkil eden olaylar belirlenerek gereken ceza verilmelidir. 18 0 Yanıtla
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