Belediyede "şaka" diye engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler

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İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nde görev yapan 3'ü müdür 5 personel 31 Ocak'ta, belediyenin engelli kadrosunda çalışan personele akılalmaz bir "şaka" yaptı. İddiaya göre; 5 çalışan TikTok'ta popüler olan "kolonya yakma" akımını zihinsel engelli personel Murat Sakarya üzerinde denedi.

ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

5 personel, ilçede "Efe" lakabıyla tanınan Sakarya'nın üzerine kolonya döküp ateşe verdi. Şaka adı altında ateşe verilen Sakarya'nın yüzünde yanıklar oluştu. Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 PERSONEL GÖZALTINA ALINDI

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir personeli gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 3 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini belirtip, üzgün olduklarını söyledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin olayla ilgili yaptığı açıklamada "Süreç devam ettiği için şu an konuşmam doğru olmaz. Soruşturmanın ardından gerekli kararlar verilecek." dedi.

"İNSANLIK DIŞI OLAY, VİCDANLARI DERİNDEN YARALADI"

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli bir vatandaşımızın çalışma ortamında böylesine korkunç bir muameleye maruz kalması, belediye yönetiminin ciddiyetsizliğini ve denetimsizliğini gözler önüne sermektedir. İsmail Yetişkin ve yönetimi, sadece belediye hizmetlerinde değil, çalışanlarının güvenliğini sağlamada da sınıfta kalmıştır. Yaşanan insanlık dışı olay, vicdanları derinden yaralamıştır. Yaşanan vahim olay yalnızca bir eziyet değil, aynı zamanda bir örtbas skandalına dönüşmüştür. Sorumlular derhal açığa alınmalı, hukuki süreç ivedilikle başlatılmalı ve mağdur çalışanımıza gerekli destek sağlanmalıdır. İnsan onurunu ayaklar altına alan bu çirkin olayın üstünün örtülmesine asla izin vermeyeceğiz. Konunun takipçisi olacağız" dedi.