Belediyeye ait otobüsü çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde belediyeye ait otobüsü çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre saat 01.30'da 3 kişi, Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda bulunan otoparkta belediyeye ait otobüsü çalmaya kalkıştı. O esnada durumu fark eden bir vatandaş polis ekiplerine haber verdi. Aracın kapısını açan hırsızlar, içeri girerek otobüsü çalıştırdı. Kısa sürede polisler olay yerine gelirken, karşılarında ekipleri gören hırsızlar aracı bırakarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrasında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızların otobüsteki görüntüsü vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.