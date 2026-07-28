Belen'de Hafif Ticari Araç Bahçeye Uçtu
Hatay'ın Belen ilçesinde hafif ticari araç evin bahçesine uçtu, sürücü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde evin bahçesine uçan hafif ticari aracın şoförü yaralandı.
Kaza; Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bir evin bahçesine uçtu. Kazada araç yan yatan aracın sürücüsünü itfaiye kurtardı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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