Belgrad Ormanı'nda Kayıp Mimar İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Belgrad Ormanı'nda Kayıp Mimar İçin Arama Devam Ediyor

Ece Gürel'i bulmak için 291 personel ve dalgıçlar çalışmalara katılıyor; göletler de taranıyor.

05.03.2025 17:58
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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları toplam 291 personelle devam ediyor. Kayıp mimar için su altında da arama yapıldı.

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadın için arama çalışmaları başlatılmıştı. Arama çalışmaları hem ormanın iç taraflarında hem de gölette sürüyor. Çalışmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimleri olarak toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeği ile AFAD, Jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarına tüm kurum ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 291 personel ve 8 adet kadavra iz takip köpeği katılıyor. Öte yandan gölete dalan balık adamlar, dip taraması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Belgrad Ormanı'nda Kayıp Mimar İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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