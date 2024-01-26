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Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika
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Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı

Adana'da benzin istasyonunda öldürülen Ahmet Aslanhan'ın cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıkarken, acılı ağabey 'Kardeşimi öldürenler halen firar. Bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum' dedi. Cinayetin sebebi ise oğlu ile bir genç arasında yan bakma kavgası olarak belirlendi. Ahmet Aslanhan'ın kardeşi, cinayetin faillerinin bulunmasını istedi ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

26.01.2024 - 11:49,
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Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı

Kardeşi pusuda ölen ağabey, faillerin bulunmasını istiyor

Hain saldırı 'yan bakma' yüzünden gerçekleştirilmiş

Acılı ağabey Mehmet Aslanhan:

"Ağabeyimin katilleri halen firar"

ADANA - Adana'da benzin istasyonunda öldürülen Ahmet Aslanhan'ın cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıkarken, acılı ağabey "Kardeşimi öldürenler halen firar. Bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyorum" dedi. Öte yandan, cinayete kurban giden adamın, oğlu ile bir genç arasında yan bakma kavgası yüzünden çıkan tartışma sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 5 Ekim 2023'te saat 10.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için akaryakıt istasyonunda servis bekleyen Ahmet Aslanhan (46), bu sırada tuvalete girdi. O esnada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inip, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Ağır yaralanan Aslanhan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 gün sonra öldü

İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilip, yoğun bakım ünitesine alınan Aslanhan, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Aslanhan'ın cenazesi toprağa verilirken, Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen S.G.'yi yakaladı. S.G., ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer failler ise halen bulunamadı.

Cinayet anbean kamerada

Akaryakıt istasyonunda işlenen cinayet anının ise güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kar maskeli bir şüphelinin koşarak geldiği, tuvaletten çıkan Ahmet Aslanhan'a doğru tabanca ile ateş edip daha sonra da havaya sıkarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yan bakma yüzünden çıkmış

Ahmet Aslanhan'ın kardeşi Mehmet, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Mehmet Aslanhan, yeğeni Osman Aslanhan ile M.G.'nin 2023 yılının Nisan ayında tartıştıklarını ve M.G.'nin yeğenini silahla yaraladığını söyledi. Daha sonra Mehmet Aslanhan, yeğeni Osman ile M.G.'nin cinayetten 1 gün önce de yan bakma yüzünden tartıştıklarını, 1 gün sonra da ağabeyinin öldürüldüğünü söyledi.

"Kimseyle husumetimiz yoktu"

Mehmet Aslanhan, "Bizim kimseyle bir husumetimiz yoktu. M.G. ile yeğenim tartıştı daha sonra bu şahıslar ile husumetimiz oldu. Cinayetten 1 gün öncede yeğenim ve M.G., yan bakma nedeniyle tartışıyor. 1 gün sonra ağabeyim öldürülüyor. Olay M.G.'nin babasının kuzeninin otomobiliyle işleniyor ancak o günden sonra M.G., babası C.G., kuzeni M.G., amcaları A.G. ve M.G. kaçıyor. Bir tek S.G. yakalanıp tutuklanıyor" dedi.

"Can güvenliğimiz yok"

Can güvenliklerinin olmadığını söyleyen Aslanhan, "Ailemiz perişan oldu. Bu olaydan sonra can güvenliğimiz kalmadı. Bu adamlar halen firar ancak kimse bulamadı. Belki saklanıyorlar bizleri öldürecekler bilmiyoruz. Bu insanların bulunmasını istiyoruz. En azından içimiz bir nebze olsun rahatlar. Bu cinayeti 16 yaşındaki M.G.'nin işlemiş olduğunu düşünmüyorum ama bunu yapanlar bir an önce bulunmalı. Bu insanların eşleri, çocukları halen burada. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorlardır" ifadelerini kullandı.

Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Benzin istasyonundaki cinayet anının güvenlik kamerası ortaya çıktı - Son Dakika


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