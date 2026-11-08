Berlin'de Alman bayrağını indirip Filistin bayrağı asan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Berlin'de Alman bayrağını indirip Filistin bayrağı asan 3 kişi gözaltına alındı

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Berlin\'de Alman bayrağını indirip Filistin bayrağı asan 3 kişi gözaltına alındı
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Berlin\'de Alman bayrağını indirip Filistin bayrağı asan 3 kişi gözaltına alındı
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Berlin'de 3 kişilik Filistin destekçisi grup, Bundestag önündeki Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astı. Polis, göçmenlik geçmişi olmayan 3 Alman vatandaşını gözaltına aldı; itfaiye Filistin bayrağını indirerek Alman bayrağını geri astı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3 kişilik Filistin destekçisi grup, Alman Federal Meclisi'nin önünde asılı bulunan Almanya bayrağını indirerek yerine Filistin bayrağı astı. Polis, Alman vatandaşı eylemcileri gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi aktivistler dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag) başbakanlığa bakan tarafında sürekli dalgalanan Federal Almanya Cumhuriyeti bayrağı öğle saatlerinde üç kişilik bir grup tarafından indirildi. Aktivistlerden 22 yaşındaki bir eylemci, yaklaşık 30 metre yükseklikteki direğe tırmanıp önce Alman bayrağını indirdi, yerine de Filistin bayrağı astı. Diğer eylemciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen olayda Filistin bayrağı yaklaşık bir saat boyunca Alman Meclis binası önünde dalgalandı.

Olay yerine gelen polis, göçmenlik geçmişi olmayan 3 Alman vatandaşını gözaltına alırken itfaiye ekipleri de Filistin bayrağını indirerek yerine Alman bayrağını geri astı. Berlin polisi, devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması suçlamasıyla soruşturma başlatırken, şüphelilerin eylemi Filistin'e destek amacıyla yaptığı belirtildi.

Eylemi, "Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele" isimli aktivist grubu üstlendi. Söz konusu aktivist grubu daha önce de Berlin'de Filistin'e destek eylemleri gerçekleştirmişti. Grup, nisan ayında da İsrail'e silah sağladığı gerekçesiyle Alman Rheinmetall şirketini protesto etmiş "Filistin'e Özgürlük", "Alman silahları ve Alman parası dünyanın her yerinde katliam yapıyor", "İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor" sloganları atmıştı.

Kaynak: İHA
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