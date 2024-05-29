Berlin'de İsrail saldırısını protesto yürüyüşü düzenlendi

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İsrail'in Refah'taki çadır kampa düzenlediği saldırı Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir yürüyüşle protesto edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki çadır kampları hedef alması Almanya'nın başkenti Berlin'de büyük bir yürüyüşle protesto edildi. Oranienplatz Meydanı'nda toplanan göstericiler, yürüyüş sırasında "Scholz neredesin, İsrail öldürüyor sen bakıyorsun", "İsrail terörist, ABD terörist" ve "Çocuk katili İsrail" gibi sloganlar attı.

Almanya'nın İsrail'e silah satışına devam etmesine karşı çıkan göstericiler, Almanya Başbakanı Olaf Scholz başta olmak üzere, hükümetteki siyasilere seslenerek, İsrail saldırılarına yardım edenlerin bir gün hesap vermek zorunda kalacaklarını vurguladı.

Göstericiler, İsrail'e satılan silahların yüzde 47'sinin Almanya'dan gönderildiğini belirterek, 7 Ekim'den bu yana Almanya'nın İsrail'e silah satışının 10 kat arttığını açıkladı. Satılan silahların yüzde 98'inin İsrail'in Gazze'de Filistinlileri katletmeleri ve baskı altına almaları için kullanıldığını ifade eden göstericiler, bu silahlarla çocukların ve kadınların öldürüldüğünü aktardı. Göstericiler, Almanya'nın sivil ölümlerine göz yumarak bu suça ortak olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı protestoda, zaman zaman göstericilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Polise, şişe ve yumurta fırlatılırken, bazı göstericiler gözaltına alındı. - BERLİN