Beşiktaş Akatlar\'da lisenin istinat duvarı sitenin bahçesine çöktü, yaralanan olmadı

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş'ta bir lisenin istinat duvarının bir kısmı, sitenin bahçesine çöktü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş Akatlar'da bulunan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü. Bir sitenin bahçesine büyük bir gürültüyle devrilen duvar, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çökme nedeniyle çevreye beton ve moloz parçaları savrulurken bir evin ise penceresi zarar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Duvarın bir kısmının yıkılmasıyla sitenin bahçesinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.