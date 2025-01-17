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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Aziz İhsan Aktaş'la, kişisel ve ticari ilişkim olmadı"

"Ben daha önce sermaye artırımı yapmıştım, düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim"

İSTANBUL - Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Rıza Akpolat'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş'ı Beşiktaş Belediyesine taşeronluk yapması nedeniyle tanırım. Kişisel ve ticari ilişkim olmadı. Yüz yüze görüşmedik" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş, yaklaşık 9 saat süren Savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle, 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılmıştı. Aralarında Rıza Akpolat, Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 23 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akpolat'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Akpolat'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Aylık gelirinin 85 bin lira olduğunu söyleyen Akpolat, "Belediye başkanlığından önce inşaat firmamı çalıştırıyordum. Firmam hala aktiftir. Emza Akaryakıt ismindedir" diye konuştu.

Beltaş yönetim kurulu üyeliğine atanma süreciyle ilgili de konuşan Akpolat, "Kurul üyeliğine benim teklifimle seçileceği gibi kendi içlerinde anlaşarak birini de üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı diye biri getirdi diye hatırlıyorum. Önder Gedik ve Esra Yenidünya'nın atanma süreci yine ortak akılla olmuştur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır, ben bu hususu sonradan öğrendim. Yönetim kurulundaki isimleri görevlerinden dolayı tanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Taşınmaz satışının ilanı yapıldı mı? sorusuna "Bilgim yok" yanıtı"

Taşınmazların satış sürecine ilişkin dosyada, ihale sürecinin başlatılmasında yönetim kurulu kararı olmadığını belirten Akpolat, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir. Bu kapsamda yönetim kurulu başkanı Önder Gedik inisiyatif kullanıp satış yetkisi vermiştir" şeklinde konuştu.

Akpolat taşınmaz satışına ilişkin Beltaş'ın Beşiktaş Belediyesi'nin sitesinde ya da başka bir mecrada ilan yapıldı mı? sorusunu ise "Bilgim yok" şeklinde cevapladı.

Akpolat'a, söz konusu taşınmazın satışıyla ilgili yönetim kurulu kararı olup olmadığına ilişkin 2 Ocak'ta Beltaş'a yazı yazıldığını, bir gün sonra Önder Gedik, Ozan İş ve avukat Arif Sağlam'ın yönetim kurulu defteriyle savcılığa geldiğini, ancak ilgili evrakta 4-5 Temmuz 2024'te alınan yönetim kurulu kararı üzerinde noter tasdiki olmadığını, 3 Temmuz 2024'te ise Gedik'in yönetim kurulu üyesi olarak atandığına yönelik karar olduğunu ve bunun 8 Temmuz 2024'te onaylandığının görüldüğü soruldu. Akpolat ise "Bu konuda da bilgim yok" dedi.

"Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum"

Akpolat, Ahmet Aktaş'ın yönetim kurulu üyesi seçildikten 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması hususuyla ilgili de, "Bilgim yok" yanıtını verdi.

Akpolat, taşınmazın satışından 5 ay öncesinde Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda bulunan taşınmazın değerinin 269 milyon lira, 4 milyon avro ve 4 milyon dolar olarak belirtildiği tutarsızlığa ilişkin rapor hakkında bilgisi olmadığını öne sürdü.

Teklif zarfları açıldıktan sonra açık artırma yoluna gidildiği ve Elif LPG ve Akaryakıt isimli firmanın da 470 milyon 760 bin liraya ihaleyi kazandığı ve Beltaş hesabına belirtilen tutarı yatırdığı ancak taşınmaz hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 8 Ocak 2025 tarihli rapora göre satım tarihi 26 Temmuz 2024'te taşınmazın mevcut haliyle değeri 580 milyon 825 bin lira, rapor tarihinde ise mevcut haliyle değeri 651 milyon 291 bin lira olmasına ilişkin, "Ben satış yapıldıktan sonra bilgi sahibi oldum. Değerinin yüzde 60 üzerinde satıldığını öğrenince kamunun menfaati olduğunu düşünüp mutlu oldum" şeklinde yanıtladı.

"Aziz İhsan Aktaş'la, kişisel ve ticari ilişkim olmadı"

Şüpheli Aziz İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu 'Barka, Vekontek, Bilginay, Elif LPG ve Akaryakıt' isimli firmaların 2020'den itibaren Beşiktaş Belediyesinden 18 ihale aldığı, ihalelerin çoğunluğunun pazarlık usulüyle yapıldığı, Aktaş'ın firmalarının faaliyet alanına giren belediyenin, işlerinin tamamına yakınını almasıyla ilgili Akpolat, "Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmiyorum. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir, toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz" dedi.

Savcılığın, "İhale süreçleri hakkında bilginiz var mı" sorusuna ise Akpolat, "İhale süreçlerini bilmem, olağanüstü bir durum olmadığı sürece konuya dahil olmam" dedi. İfadesinin devamında Akpolat'a, Aziz İhsan Aktaş'ı tanıyıp, tanımadığı soruldu. Akpolat ise, "Aziz İhsan Aktaş'ı Beşiktaş Belediyesine taşeronluk yapması nedeniyle tanırım. Kişisel ve ticari ilişkim olmadı. Yüz yüze görüşmedik" şeklinde yanıtladı.

"İhale süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım"

İfade sırasında Akpolat'a, adı geçen firmaların gerçekte Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğunun tespit edilmesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbarda, rüşvet karşılığında ihaleleri Aktaş'ın firmalarının kazanacağı şekilde ilana çıkarıldığı iddialarına ilişkin, Akpolat, "Benim süreçten bilgim yok. İhale süreçlerini takip eden arkadaşlara yetki devri yaptım. Süreç onların bilgisi dahilinde yürütülür. Sözleşmeleri de ilgili arkadaşlar imzalar" diye konuştu.

Savcılıkta Akpolat'a, "F.T. ve L.T.'yi tanır mısınız sorusuna, "F.T. Fen İşleri Müdürü ama ne zamandır müdür olduğunu bilmiyorum, hangi kurumdan geldiğini bilmem. L.T.'yi ise tanımıyorum" diyerek yanıtladı.

"Ben daha önce sermaye artırımı yapmıştım, düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim"

Belediyenin yaptığı ihalelerde usulsüzlük olduğunu düşünmediğini, Aziz İhsan Aktaş'la bağlantısının bulunmadığını belirten Akpolat, belediyenin yaptığı ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde edilip edilmediğine ilişkin, "Belediye başkanlığı dönemimde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Bahsedilen kişi ve firmaların bazılarını ismen bilirim. Onun dışında tanışıklığım, samimiyetim, ticari ilişkim yoktur. İddialar asılsızdır. Ben 2.5 milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Görevim gereği halkla temas halindeyim. Belediyenin yaptığı tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devri ile mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri bilmem mümkün değildir. Soruşturmaya konu hastane olarak kullanılan taşınmazın bazı kısımları bize ait değildir. Onları belirtmek istiyorum. Satış tutarını öğrendiğim zaman sevinmemin sebebi budur. Duyunca mutlu oldum. Şirketimin hesaplarından bahsedildi. Ben daha önce sermaye artırımı yapmıştım, düğünden gelen takılarla olduğunu belirtmiştim. Üzerime atılı suçların hiçbir somut delili yoktur. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.