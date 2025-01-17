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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı

İSTANBUL - Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta ifade veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edilmişti. Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatılırken, bu çerçevede aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada yaklaşık 9 saat süren Savcılıkta ifade verme işlemlerinin ardından aralarında Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu 31 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan 9 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Akpolat ve Aktaş tutuklandı

Şüphelilerden Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin ise hakimlik sorgusu sürüyor.