Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet iddialarıyla 47 şüpheli, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı.

13.01.2025 10:20  Güncelleme: 10:24
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Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon: 47 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ayrıca ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığı tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından soruşturma başlatıldığı aktarılırken konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Başkanı ve üyelerinin de arasında olduğu 10 şüpheli hakkında 'suç örgütüne üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'haksız mal edinme' suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Öte yandan, Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 24 şüpheli hakkında da 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet verme', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'edimin ifasına fesat karıştırmak', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarından olmak üzere toplam 47 kişi hakkında eş zamanlı yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesi\'ne Operasyon: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş Belediyesi'ne Operasyon: 47 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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