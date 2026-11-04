Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çökünce binada mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çökünce binada mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

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Beşiktaş Etiler\'de istinat duvarı çökünce binada mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı
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Beşiktaş Etiler\'de istinat duvarı çökünce binada mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı
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Beşiktaş Etiler'de inşaat alanının yanındaki 4 katlı binanın giriş kısmındaki istinat duvarı ve merdivenler çöktü. Binada mahsur kalan çift itfaiye ekiplerince kurtarılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Beşiktaş Etiler'de bir inşaat alanının yanındaki binanın giriş kısmındaki istinat duvarı çöktü. 4 katlı binanın girişindeki merdivenler de çökerken, içerde mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Beşiktaş ilçesi Etiler semtinde saat 10.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanının bitişiğinde bulunan binanın giriş kısmındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Duvar inşaat alanına doğru çökerken, binanın merdivenleri de kullanılamaz hale geldi. Bölgede büyük panik yaşanırken; ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. 4 katlı binanın giriş merdivenleri de çökünce bina içerisinde bulunan iki kişiyi itfaiye ekipleri tahliye etti. Belediye ekiperi, binada çalışma başlattı.

"Yan apartman yıkıldı sandık"

Bina içerisinde bulunan ve itfaiye tarafından çıkarılan Emre Kunt, "Binada bodrum katta oturuyorum. Saat 10.45'te binadan çıkacaktık. Merdivendeydik. Büyük bir yıkım sesi geldi. Biz yan apartman yıkıldı sandık. Bulunduğumuz yer yıkılmadığı için öyle düşündük. Çıktık ki kapının önü yıkılmış. Binada mahsur kaldık. Eşimle ikimizi itfaiye çıkardı. Binada başka kimse yoktu. Allah'tan bina çökmedi. Hasar tespiti yapılıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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