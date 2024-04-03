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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi

Beşiktaş\'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi

Beşiktaş'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binada çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından sabah saatlerinde bina görüntülendi.

03.04.2024 08:35  Güncelleme: 08:39
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi - Son Dakika
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