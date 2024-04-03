Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.
Yangın, öğlen saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınında 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-24' operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda, tetikçinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi suçları işlediği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve suçta kullanılan motor ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını yurt dışında firar olan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik İzmir'de düzenlenen ''Mahzen-24'' operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükdona köyünde Tutan Şahin'e ait saman balyalarında çıkan yangında 700 adet saman balyası kül oldu. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesinde emanet ettiği parasını geri alamadığı için kuyumcuyu öldüren ve cesedini otomobilin bagajında gezdiren cinayet zanlısı, 13 günlük kaçışının ardından kadın kimliği ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Küçükçekmece'deki bir otele uzun namlulu silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda bir mermi seyir halindeki metrobüse isabet etti ve otelin dış cephesi de hasar gördü. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı ve inceleme ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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